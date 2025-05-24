Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli taşınmazlarda yapılan satışlara ilişkin çok kritik bir hatırlatmada bulundu.

Hisseli tapu sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, ön alım hakkı kapsamında verilen 90 günlük yasal sürenin dikkate alınması gerektiği açıklandı.

Açıklanan süre içinde harekete geçmeyen vatandaşların, taşınmaz üzerindeki şufa hakkını kalıcı olarak kaybedebileceği belirtildi.

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen “ön alım hakkı” ya da bilinen adıyla “şufa hakkı”; hisseli taşınmazlarda bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması durumunda, diğer hissedarların bu payı aynı şartlarla satın alma hakkını ifade eder. Ancak bu hak sınırsız değildir ve satışın noter aracılığıyla diğer hissedarlara bildirilmesinden itibaren 90 gün içinde kullanılmalıdır.

Eğer bu süre içinde ön alım davası açılmazsa, hissedarların söz konusu taşınmaz payı üzerindeki öncelikli hakkı tamamen sona eriyor.

Satış sürecinde, diğer hissedarlardan alınmayan feragatname belgeleri ileride ciddi hukuki sorunlara yol açabiliyor. Tapuda satış işlemi yapılsa bile, feragatname alınmamışsa diğer hissedarlar bu satışa itiraz ederek mahkeme yoluyla iptal talebinde bulunabiliyor. Bu tür davaların açılabilmesi için ise satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, hisseli tapu sahiplerini süreci dikkatle takip etmeleri konusunda uyardı. Bir satış işlemi gerçekleştiğinde, diğer hissedarlara noter yoluyla resmi bildirim yapılması gerekiyor. Bildirim geldikten sonra, 90 gün içinde dava açılmazsa ya da herhangi bir feragat beyanı verilmemişse, ön alım hakkı geri dönülmez şekilde kaybediliyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, yapılan satışın kendilerine bildirip bildirilmediğini takip etmeleri ve gerekiyorsa yasal yollara zaman kaybetmeden başvurmaları tavsiye ediliyor.