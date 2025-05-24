Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, pazar günü sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Çorum'da yarın sıcaklık 32 dereceyi bulacak. Hafta başından itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklar hızla düşecek. Pazartesi en düşük 15 en yüksek 31 gök gürültülü sağanak yağışlı. Salı günü en düşük 13, en yüksek 24 derece gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü ise en düşük 9, en yüksek 24 derece bulutlu, Perşembe günü ise en düşük 9, en yüksek 24 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.