Çorum Belediyesi’nin ev temizliği hizmetinden, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar faydalanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde şartları uygun olan kişilere ev temizliği hizmeti sunuluyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde güngörmüşler olarak adlandırdıkları yaşlılara yönelik ev temizliği hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev temizliği hizmetinden çok sayıda vatandaşın faydalandığını ifade eden Candan, “65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden ekiplerimiz, camları siliyor, yerleri süpürüyor, toz alıyor, tuvaletten banyoya kadar evin her noktasını pırıl pırıl yapıyor.” dedi.

'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Candan “Gittiğimiz her evde vatandaşlarımızın dualarını alıyor, işimizi aşkla yapıyoruz. Bizim amacımız Hakk'ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Kimin neye ihtiyacı varsa, kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı sonuna kadar açıktır” dedi.