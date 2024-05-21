Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, okul gezileri kapsamında ilçelerine gezi düzenleyen Çorum Eti Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ağırladı.

Okul gezileri kapsamında Ortaköy İlçesi’ne gezi düzenleyen Çorum Eti Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencileri ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu.



Ziyaretçi gruba bizzat rehberlik ederek ilçenin tarihi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı İsbir, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ülkemizin teminatı. Kendilerini ilçemde ağırlamaktan son derece mutluluk duydum. Ziyaretten dolayı Eti Anadolu Lisesi Müdürümüz Muzaffer Çelik, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.