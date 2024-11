Her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanan sezon sonu sıkıntısı et fiyatlarını etkiledi. Son 10 günde et fiyatları 60 lira birden artış gösterdi.

Yüksek enflasyon ortamında temel gıdaya erişimin zorlandığı süreçte vatandaş alım gücünü kaybetti. Dudak uçuklatan et fiyatlarının ardından vatandaş artık et alamayacak sadece tezgahları seyredecek konuma geldi.

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, İstan­bul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla beraber kıvırcık kuzu kar­kas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi­ğini belirtti.

Şu anda kesim­lik hayvan alınsa bile fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üre­ticilerin satmaktan vazgeç­tiğine vurgu yapan Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 ay­lık arasında olan hayvanla­rın kesimleri yapıldığını söyledi.

KIYMA FİYATI DA UÇTU

Karnabat kıvırcık kuzula­rın Çanakkale, Biga, Balıke­sir ve Tekirdağ taraflarında ye­tiştirildiğini söyleyen Tüfek­çi, “İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, eti­nin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketici­ler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstan­bul’da kasaplarda kemikli kı­vırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviye­sinde değişiyor. Kıvırcık ku­zu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

