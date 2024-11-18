Her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanan sezon sonu sıkıntısı et fiyatlarını etkiledi. Son 10 günde et fiyatları 60 lira birden artış gösterdi.
Yüksek enflasyon ortamında temel gıdaya erişimin zorlandığı süreçte vatandaş alım gücünü kaybetti. Dudak uçuklatan et fiyatlarının ardından vatandaş artık et alamayacak sadece tezgahları seyredecek konuma geldi.
Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla beraber kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldiğini belirtti.
Şu anda kesimlik hayvan alınsa bile fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üreticilerin satmaktan vazgeçtiğine vurgu yapan Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 aylık arasında olan hayvanların kesimleri yapıldığını söyledi.
KIYMA FİYATI DA UÇTU
Karnabat kıvırcık kuzuların Çanakkale, Biga, Balıkesir ve Tekirdağ taraflarında yetiştirildiğini söyleyen Tüfekçi, “İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketiciler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstanbul’da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor. Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” değerlendirmesinde bulundu.
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