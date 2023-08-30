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Gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde’de bir kişinin evinin balkonundan sürekli bağırarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri isminin Hasan T.(45) olduğu öğrenilen kişinin ikazlarına rağmen bağırmaya devam etmesi üzerine eve girmeye çalıştılar.

Ekipler, kapı arkasına yığılan eşyalar nedeni ile eve giremeyince olay yerine itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin içeri gireceğini anlayan Hasan T., eşyaları balkondan atarak evi ateşe verdi.

İtfaiye tarafından kapının açılması üzerine Hasan T., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yangının söndürülmesinin ardından şahıs polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

Hasan T.’nin Almanya’da yaşadığı ve tatil için Çorum’a geldiği öğrenildi.