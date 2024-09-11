Esra Erol dakikalar içinde biyolojik baba Serhat Kılıç ve ailesine ulaştı. Canlı yayına bağlanan Serhat Kılıç, yıllarca oğlunu aradığını fakat anne Nesime’nin “çocuğun babası sen değilsin” diyerek buna engel olduğunu söyledi. “Sen benim ilk aşkımdın. Yıllarca bu olayın peşinden koştum. Senden sonra evlendiğim kişi bile Burak’ı aradı. ” Diyerek isyan etti.

25 yıllık büyük hesaplaşma canlı yayında gerçekleşti. Anne Nesime gözyaşları içerisinde sakladığı gerçeği itiraf etti. “Seni Burak’tan uzak tutmak için bu yalanı söyledim” diyerek biyolojik baba ve oğlu Burak Mert’ten özür diledi.

Yıllar sonra gerçek babasının sesini duyan Burak Mert gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar sosyal medya da büyük yankı uyandırdı.

Editör: Haber Merkezi