Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bulunan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi ve kültürel mirasıyla çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Aksaray yılda yaklaşık 1,5 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Ihlara Vadisi de Kapadokya’nın doğa harikası olarak ilgi çekiyor.

Tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluşan Ihlara Vadisi ziyaretçilerine eşsiz bir doğa harikasını sergiliyor. 14 kilometre uzunluğunda olan ve 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi yerli-yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, vadi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı onlarca kilise ve tarihi yapısıyla da dikkat çekiyor. Vadide 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.



Ihlara Vadisini gezmeye gelen Osman Aslan (45), “Ihlara Vadisi çok güzel. Aksaray için inanılmaz bir değer. Fakat turizm açısından yapılması gereken birçok eksiği var bence. Biraz daha yatırım yapılırsa daha faydalı olacağına inanıyorum” derken, Hakan Karakaya (44) ise “Ihlara Vadisine ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Biraz yorucu ama gerçekten değer” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan ailesiyle birlikte gezmeye gelen Murat Göç de (45), “Her zaman olduğu gibi yorucu ama doğa olarak harika, su çok güzel, yürüyüş çok güzel. İnsana huzur veriyor ama yorucu tabii” ifadelerini kullandı.