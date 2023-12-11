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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 7 Ekim’den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimizin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığına ilişkin açıklamalarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ekimden bu yana esnafımızın cirolarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bu dönemde Filistin İsrail savaşından dolayı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır” dedi.