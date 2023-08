Tahmini Okuma Süresi: dakika

Esnaf ziyaretlerini gelenek haline getiren Başkan Ali Sülük, her hafta farklı semtlerde faaliyet gösteren esnaflarla kahvaltıda bir araya geliyor. Buluşmalarda esnafların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Sülük, ayrıca belediye olarak yapılan yatırımlar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgilendirme yapıyor.

Ülkenin ticari can damarını oluşturan esnafların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Sülük, “Esnaflarımızın gelen taleplere cevap vermek, belediye hizmetlerine yönelik isteklerini yerine getirmek öncelikli görevimiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren esnaflarımızla kurduğumuz birliktelik sayesinde daha başarılı olacağız. Ortak aklı ön plana çıkararak esnaflarımızla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta ilçe halkımız olmak üzere esnaflarımız ve toplumun diğer kesimleriyle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.