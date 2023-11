Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hemşehrilerinin istek ve arzularını dinlemek için onlarla birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Milletvekili Ahlatcı, bazen kafe ziyaretlerinde, bazen açılışlarda, bazen katıldığı düğün merasimlerinde vatandaşlarla kucaklaşarak onların gönlünü almaya gayret gösterdiğini kaydetti.

Çorum'un taleplerini tamamlamak ve hemşehrilerinin istek ve temennilerini yerine getirmek için büyük çaba gösterdiğini belirten Milletvekili Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memleketine bir şeyler kazandırmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.



Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu her fırsatta dile getiren Milletvekili Ahlatcı, esnaf ve sanatkârların vatanın birliği ve bütünlüğü, ekonominin kalkınması için göstermiş oldukları duruşa ve çabalarına her zaman şahit olduklarını dile getirdi. Esnaf ve sanatkârın ülkenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu da ifade eden Milletvekili Ahlatcı, il başkanlığı yaptığı günden bugüne her zaman esnaf ve sanatkârlarla içe içe olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti. Esnaf ve sanatkârların her türlü taleplerinde de desteğini esirgemeyeceğini ifade eden Ahlatcı, Çorum'un bir evladı olarak bu güne kadar her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin karşılanmasında esnafın ve hemşehrilerinin yanında olduğunu dile getirdi.



Esnaf ziyaretlerinin ardından Şehitler Çeşmesi Açılış Töreni'ne katılar Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği öncülüğünde, Battal ailesinin aziz şehitlerimiz anısına yaptırmış olduğu Şehitler Çeşmesi Açılış Töreni'nde bulunuyoruz, derneğimizin şehitlerimize ve ailelerine destek olma çabalarına bir kez daha şahit olduk. Bu birliktelik, sadece anlamlı bir çeşme açılışı değil, aynı zamanda derneğin değerli çalışmalarına destek verme fırsatıydı. Şehitlerimize ve ailelerine olan minnetimizi, dernek aracılığıyla bir kez daha dile getirme şansı bulduk. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum” dedi.