Oda başkanları, Başkan Aşgın’ı 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesinden dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnaf odaları başkanlarını ağırladı. Ziyarete Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Yorgancılar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen ve Çilingirciler Odası Başkanı Hasan İlhan katıldı.



Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı adayı olarak yeniden belirlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren oda başkanları, 31 Mart’ta yerel seçimlerinden başarı dilediler. Oda başkanları geride kalan 5 yıllık dönem içerisinde esnafa verdiği desteklerden dolayı Aşgın’a teşekkür ettiler.

“ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Esnaf çocuğu bir başkan olarak esnafa her zaman değer verdiklerinin ve tüm Çorum esnafının yanında olduklarının altını çizen Aşgın da “Bizim gönlümüz de, belediyemizin imkânları da daima esnafımızın yanında olmaya devam edecek.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak esnafın taleplerine karşı duyarlı olduklarını söyleyen Aşgın, her türlü sorunlarında esnafın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. (Haber Merkezi)