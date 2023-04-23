Ramazan Bayramı’nın birinci günü düzenlenen bayramlaşmaya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, Kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Gür, konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Esnaf ve sanatkarlar ile Çorum halkının bayramını kutlayan Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarımın, bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)