Ahilik gelenekleri arasında yer alan “Arife Duası” için kentteki çeşitli meslek grupları bayram arifesinde toplanmayı sürdürüyor. Farklı kesimlerin yanı sıra il yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor. 150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, Ramazan Bayramı arifesinde de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.



Bu kapsamda Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odamız tarafından Ahi Evran Camii’nde; Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası tarafından Sanayi Sitesi İlhan Metal Atölyesi’nde; Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından ise Çöplük Çarşısı Ayakkabıcılar Arastası’nda ayrı ayrı Arife Duası etkinliği düzenlendi.



Programlara Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi partilerin milletvekili adayları ve il yöneticileri ile esnaf katıldı. Özellikle 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler nedeni ile siyasilerin büyük ilgi gösterdiği gözlenen Arife Duası’nda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken, Müftü Biçer tarafından ise dua yapıldı.



Birlik beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte esnaf tarafından milletvekili adaylarına başarı dilekleri iletilirken, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde de bulunuldu.



Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de, arife duasının Osmanlı’dan bugüne gelen bir gelenek olduğunu belirterek, “Esnaf ve sanatkarlar olarak arife dualarını halen gelenek halinde sürdürüyoruz. Arife dualarını gelenek halinde devam ettiren tüm oda başkanları, yöneticiler ile esnaf ve sanatkara teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarına çıktıkları yolda başarılar dilerken, Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)