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Sungurlu’da bulunan esnaf odası başkanları, SMA hastası İbrahim Çalış bebek için ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Veysel Kocabaş, İbrahim Çalış için esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Oda başkanları, ziyaretleri sırasında İbrahim bebek hakkında bilgi vererek destek istedi.