Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası” etkinliği esnaf ve sanatkarlarca Çorum’da da asırlardır yaşatılmaya devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de buluştuğu etkinlikte eller hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirilmesi, Türkiye’de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalktı.

Çorum esnafı bu kapsamda bugün ilk olarak Arife Günü öğlen saatlerinde Çorum Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Esnaf Odası’nın düzenlediği Arife Duası’nda biraraya geldi. Sanayi Sitesi girişinde Oda Başkanı Hasan İlhan’ın sahibi olduğu İlhan Metal Atölyesi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Aşkın Şaşmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar katıldı. Programda esnaf birlik, beraberlik, hayırlı, bol ve bereketli kazanç için hep birlikte el açıp dua ederken, duaya katılanlar daha sonra birbirlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Çorum’da ikinci Arife Duası etkinliği ise İkindi Namazı sonrası Çöplük Çarşısı içinde Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından organize edildi. Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’ın evsahipliğinde düzenlenen programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Yorgancılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci ile çok sayıda esnaf katıldı.

Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte bereket, birlik ve beraberlik adına dua edildi.