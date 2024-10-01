Alınan bilgiye göre S.B., Kale Mahallesi Ata Caddesi üzerinde eski sevgilisinin babası olduğu iddia edilen İ.Y. ile bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.B., bıçakla yanında bulunan Ö.B. ise silahın kebzesi ile İ.Y. ve Y.Y. ise darp sonucu yaralandı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.B. ve Ö.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İ.Y. ile Y.Y. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK