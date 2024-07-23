Alınan bilgiye göre Murat Ç.(26), konuşmak için kendisini çağıran eski iş ortağı Taner S.(22) ile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta buluştu.

İkili bir süre konuştuktan sonra Taner S., aracında bulunan tüfekle Murat Ç.'yi vurarak olay yerinden firar etti.

Yaralı Murat Ç., yakınları tarafından bölgeye yakın bir sağlık kuruluşuna getirildi.

Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek acil ameliyata alındı.

Yaralınin yakınlarınca, olay esnasında şüphelinin yanında oldukları iddia edilen ve hastaneye gelen 2 kişi ise hastane polisi tarafından gözaltına alınarak asayiş ekiplerine teslim edildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.