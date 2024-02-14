Alınan bilgiye göre ayrıldığı eşinin Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki evine giden İ.B, eski eşi Ş.Ç. ve annesi H.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, boşandığı eşi Ş.Ç.’yi darp ederek eski kayınvalidesi H.Ö.’yü bıçakla yaraladı.

Ş.B, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi(KADES) üzerinden polisten yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: Haber Merkezi