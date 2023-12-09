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Laçin Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmaları ile vatandaşın sevgisini kazanan Ünal Gevşek, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu.

Eski Başkan Ünal Gevşek, başvuru formunu MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’a teslim etti.

Laçin'in bir evladı, hizmetkârı olarak yeniden adaylık başvurusunu yaptığını belirten Gevşek, “Belediye Başkanlığım dönemimde ilçemiz için elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Şimdi hizmetlere kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Laçin için yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Ünal Gevşek, başvurunun ardından MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da TBMM'de ziyaret etti.