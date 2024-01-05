Feyzullah D.(74), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıktıktan kısa süre sonra eşi ile birlikte yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını taşa çarptı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Feyzullah’D.’nin kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.