Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Üçköy Köyü’nde ikamet eden B.Ö. (34)’nün darp ettiği Azerbaycan uyruklu eşi H.K. (31), eşinin abisinin ikametine sığındı.

Darp ettiği eşinin kendi abisinin evine sığındığını öğrenen B.Ö., abisinin evini basarak eşi H.K.’yı ve kavgayı ayırmaya çalışan abisi F.Ö. (48)’i kürekle darp ettikten sonra, yanında getirdiği tüfek ve tabanca ile ikamete ateş etti.



Durumun ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Ö., olayda kullandığı silahlarla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.