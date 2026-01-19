Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan kızı durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve girilmesinin ardından yaşlı çift silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkez'ine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yapılan çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hasan Bulut'un, Satı Bulut'u silahla öldürdükten sonra hayatına son verdiği tespit edildi.

Satı Bulut'un cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi. Öte yandan Hasan Bulut'un cenazesi ise ikindi namazının ardından Kazıklıkaya Köyü’nde toprağa verildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı