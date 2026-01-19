Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, ilkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine dağıtılan karnelerde Atatürk görselinin ve İstiklal Marşı’nın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasıyla 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine karne yerine “gelişim raporu” verildiğini hatırlatan Demirer, yeni öğrenci değerlendirme raporlarında Atatürk'ün görselinin ve İstiklal Marşı'nın yer almamasını anlamsız ve tehlikeli bir girişim olarak değerlendirdi.

İktidarın zaman zaman Atatürk’ün ve O’nun eseri olan Türkiye Cumhuriyetinin değerlerini yok sayma, yıpratma girişimlerinde bulunduğuna tanık olduklarını, Andımız’ın kaldırılması, tabelalardan TC ibaresinin silinmesi gibi olumsuz örneklerle gündeme gelen iktidarın şimdi de ilkokul öğrencilerinin beyninden Atatürk sevgisini silmeye, zayıflatmaya çalıştığını ifade eden Uğur Demirer, Cumhuriyet sevdalılarının bu tür girişimler karşısında daha da güçlü durması gerektiğinin altını çizdi.

Türk gençliğinin Atatürk’ün izinde olduğuna vurgu yapan Demirer, “Atatürk’ü karnelerden silebilirsiniz ama O’na duyduğumuz saygıyı, sevgiyi azaltamazsınız. O’nun yolundan ilerlemeye, ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı da bu yüce sevginin ışığında yetiştiriyoruz” dedi.

Türk eğitim sisteminde; Atatürk ilke ve devrimlerinin esas alınması, milli ve manevi hassasiyetlerin korunup kollanmasını, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uyumlu politikalar üretilmesini isteyen ADD Başkanı Demirer, “Büyük Atatürk’ün rotasından sapmanın verdiği yıkıcı zararları yaşıyoruz. Tarikat, cemaat ve siyaset ilişkisinin neden olduğu felaketleri görüyoruz. Demokrasimize sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizin Anayasada yazılı niteliklerini korumak için mücadelemizi, yasalar çerçevesinde sürdürmekteyiz. Çözümün, Büyük Atatürk’ün manevi liderliğinde ve Atatürkçü Düşünce Sistemi etrafında kenetlenmek olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Değerlerinden, devrimlerinden, birliğinden ve özgüveninden yoksun bırakmak için iç ve dış olumsuz güçlerin onyıllardır elbirliğiyle çabaladıkları Türk Ulusu, hiç kuşkusuz Atatürk’ün akıl ve bilim yolunda aydınlık geleceğine güvenle yürüyecektir.

Bir kez daha siyaset kurumunu yeniden Atatürk Cumhuriyeti hedefine yönelmeye, aziz milletimizi de bu hedefe sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ