Bizim Ali Ekber Eker Hoca maşallah fıkra deposudur, ondan dinlediğimiz aşağıdaki gibi çoğu fıkralar bize ilham kaynağı olur.

Şanlıurfalı ağanın biri dünyayı gezip göreyim demiş.

Her yolculuğundan sonra köylüyü kahvede etrafına toplayıp, gezip gördüklerini anlatırmış ki marabasının da vizyonu genişlesin..

Köylü başlamış sormaya;

- Ağam bu sefer nere gettin?

- Afrike’ ye getmişem.

- Ağam Afrike’ de ne yaptin?

- Safariya cıkmişem.

- Hele bu sefari ne ola ki?

- Hele arabaya biniysen, araziye ovaya çıhiysen, bi heyvan göriysen, peşinden arabayı suriysen, heyvana yetişip tüfek ile vuriysen.

- Ağam sen hiç heyvan vurdiiin?

- Heee vurdim.

- Ne vurdin?

- Zebra vurdim.

- Ağam hele bu zebra ne ola ki?

- Eşeği biliysen?

- Hee.

- Aha eşeğin siyah beyaz çizgili olanı.

- Abooov..

- Ağam başka ne vurdin?

- Zürefa vurdim.

- Hele bu zürefa ne ola ki?

- Eşeği biliysen?

- Hee.

- Aha o eşeğin bacakları iki metre, boynu üç metre olanı.

- Abooov..

- Ağam başka ne vurdiiin?

- Gergedan vurdim.

- Hele bu gergedan ne ola ki?

- Eşeği biliysen?

- Hee..

- Aha o eşeğin derisi biraz kalın olani, bir de burnunda iki tane boynuz vardir.

- Abooov..

- Ağam başka ne vurdin?

- Piton vurdim.

- Ağam bu piton ne ola ki?

- Eşeği biliysen?

- Hee.

- Eşeğinkini bilisen?

- Heee.

- Aha onun dört metre olani ama eşek yoktir.

ENFLASYON YOHDİR

Bizim konuya gelince

Neymiş enflasyon tek hanelere inmiş

Hee..

Elektrik yüzde 300

Doğalgaz yüzde 350

İğneden ipliğe her şeye

Hee..

Aha işte o zamlar var ya.

O yüzde 80'lik enflasyonun 4 metre olanıdır ama enflasyon yohdir.