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Güllü Yıldırım'ın eşi, Mehmet Yıldırım'ın babası, Şeker Fabrikasından emekli Ali Yıldırım ile İsmail, Hasan ve İbrahim Yıldırım'ın ağabeyi, eski nakliyeci esnaflarından Esat Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

FERHATLI KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Esat Yıldırım için ilk cenaze töreni Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda yapıldı. Burada alınan helalliğin ardından Ferhatlı köyüne götürülen Yıldırım'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Esat Yıldırım'ın cenazesine CHP Eski Milletvekili Ferudun Ayvazoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP Eski İl Başkanı Cengiz Atlas başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.