Ertuğrul Köyü’nde geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 11 Mayıs 2025 Pazar günü Anneler Günü ile birlikte kutlandı. Etkinliğe köy halkının yanı sıra, Çorum ve il dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde seçilerek ilimizin ve ülkenin en genç muhtarları arasına giren Umut Çağrı Elmas da etkinlikte bir konuşma yaptı. Köy halkına hitap eden Muhtar Elmas, “Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Hıdırellez şenliğimizi bu yıl Anneler Günü’yle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, uzun zamandır görüşemeyen hemşehrilerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

Bu yılki şenlikte köyün en yaşlı annesine çiçek takdim edildiğini belirten Elmas, annelere verdikleri değeri ve kadınların kültürümüzdeki yerini bu şekilde ifade etmek istediklerini söyledi.

Geleneksel Çerkes yemeği olan mısır çorbası ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, gençler de geleneksel Çerkes oyunlarıyla şenliğe renk kattı.

Üniversite öğrencisi olan Elmas, köyüne hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini ve bunu bir görev ve sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Şenliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Valiliği Araştırmacısı Ömer Arslan, CHP İl Genel Meclis üyesi Veli Uysal, Ömer Boyraz, Yusuf Sapancı, Türk-İş İl Başkanı İhsan Üçtepe, KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Nilüfer Kaya, Çorum KAFDER Başkanı Burhan İlhan, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Organik Tarım ve Güvenli Gıda Derneği Başkanı Duran Atak, Suluboya Ressamı Şengül Otman, Muhtarlar Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, Mahmudiye Köyü Muhtarı Muzaffer Tufan, Koparan Köyü Muhtarı Şükrü Türkoğlu, Çeşmeören Köyü Muhtarı Mürsel Torun, Yeşilyayla Köyü Muhtarı Vedat Akbaş, Saraycık Köyü Muhtarı Adnan Özsaray, Yenice Köyü Muhtarı Sami Zavar, Kalehisar Köyü Muhtarı Resul Uysal, Biroğlu Köyü Muhtarı Nasip Sur, Balımsultan Köyü Muhtarı Ferdik Emircan, Deniz Köyü Muhtarı Fuat Yıldırım, Babaoğlu Köyü Muhtarı Hasan Gülbasan, Evcikuz kışla Köyü Muhtarı Mustafa Aktaş, Kiranlık Köyü Muhtarı Haydar Karan, Pınarcık Köyü Muhtarı Ebubekir Sarıkaya ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ