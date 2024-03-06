İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, esnaf ziyaretlerine Kamyoncular Garajı ve Oto Galericiler Sitesi ile devam etti. Kamyon Garajı’nda nakliyeci ve şoför esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Ertekin, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projeleri paylaştı.

Esnaf ise işsizlikten, hayat pahalılığından, giderlerin fazlalığından dert yanarak, ekonomide acil tedbirlerin alınması gerektiğinden söz etti.



Oto Galericiler Sitesi’nde de Dernek Başkanı Fahri Yandık ve galerici esnafı ile sohbet eden Ahmet Ertekin ve beraberindekiler, yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı. Ertekin, “Avrupa’da uygulandığı gibi şehrimizin muhtelif yerlerinde 300 adet sosyal konut yapılarak, geliri olmayan, emekli, asgari ücretli ve diğer hemşehrilerimize kiraya verilecek. Kira bedeli, herkesin geliri ile orantılı olacak. Geliri olmayan ücretsiz yararlandırılacaktır” diye konuşarak şehrin konut ve kira sorununu çözeceklerini bildirdi.

Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti kadrolarına destek isteyerek, yerel yönetimlerin İYİ’leşmesine, değişim ve dönüşüme herkesin katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

TÜRK-İŞ’E ZİYARET

İYİ Partili Ahmet Ertekin ve beraberindekiler, Türk-İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe’yi de ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Üçtepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

Ertekin’e ziyaretleri sırasında belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)