31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretlerini sürdüren Ertekin, şimdi de Çorum Sanayi Sitesi’nde dert dinledi, sorunları sahada tespit etti.



SANAYİ SİTESİ ESNAFININ BELİNİ

EKONOMİK DURGUNLUK BÜKÜYOR

Sanayi esnafı, ekonomik durgunluk ve belirsizlik nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini, siftahsız günler yaşadıklarını, piyasada adeta yaprak kımıldamadığını belirterek, bu olumsuz gidişatın bir an önce bitmesini, piyasanın, işlerin canlanmasını, çarkların yeniden dönmesini beklediklerini dile getirdi.



Beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları; Hakan Kaynar, Ali Seçil, Özden Atak, İsmail Akyol ve parti yöneticisi Daver Eker ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek hal hatır soran Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, projelerinden bahsederek seçimlerde destek istedi.

Sanayi esnafının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan İYİ Parti heyeti, hayır duaları eşliğinde uğurlandı.