ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İletişim Platformu tarafından düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. ÖSYM'nin 50. yılını kutladığını dile getiren Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yapıyoruz. Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka bir kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz" diye konuştu.

“YKS İÇİN 5.5 MİLYON

SORU KİTAPÇIĞI BASILDI”

YKS başvurularına ilişkin bilgiler veren Ersoy, "8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. Bu kadar geniş kapsamlı sınav, devasa süreçleri gerektiriyor" dedi.

ENGELLİ ADAYLARA

YÖNELİK HAZIRLIKLAR

YKS'de engelli adaylara yönelik yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Ersoy, "TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak" diye konuştu.

Soru kitapçıklarının faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS sonuna kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını aktaran Ersoy, "Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Bu kilitler, sınav sabahı Ankara'dan açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3'te olan bir kurumuz" ifadesini kullandı.

Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.

“HEDEF E-SINAV

SAYISINI ARTIRMAK”

Türkiye'de elektronik sınavların sayısını ve kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildiren Ersoy, "Türkiye'de e-sınavlarla adaylara farklı alternatifler sunmak istiyoruz. Bunun en büyük getirisi maliyetin düşürülmesi ve ilerleyen süreçlerde kapalı matbaanın 40 günlerden 5 günlere kadar düşürülmesi olacak" dedi.

“GÜRÜLTÜ OLMASIN”

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması" uyarısında bulunan Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi. Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınav binalarında uygun şartların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık. Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli."

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.

ZAGREB’DE SINAV

Ersoy, ÖSYM'nin, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de YKS düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, "Federasyondan genç millilerin YKS tarihlerinde Zagreb'de olacakları ve o ülkede sınav yapılması teklifinde bulunduklarını aktaran Ersoy, "Teklifi, ÖSYM olarak değerlendirdik. Milli bir mesele olduğundan ve toplumun da rahatlıkla kabul edebileceği bir durum olduğundan sınavı Hırvatistan'da yapmaya karar verdik" dedi.

Editör: İHA AJANS