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Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisinin açıldığı ve ayrıca pasta kesiminin yapıldığı programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yönetici ve çalışanları ile davetliler katıldı.



Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında organize edilen sergide Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf da görücüye çıktı. İmkansızlıklar içinde başlayan 100 yıllık serüvenin geldiği noktayı da ortaya konulan serginin açılışını Vali Yardımcısı Orhan yaptı. Daha sonra sergi gezilerek fotoğraflarla ilgili bilgi alındı.

Program Cumhuriyetin 100. Yılı temalı pastanın kesilmesi ve kokteyl ile sona erdi.