Cüzzamın tanısı kolay konulabilen ve etkili bir şekilde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Afacan, “Bu fırsatla, toplumumuzda farkındalık oluşturarak cüzzamın erken tanısı ve etkili tedavisi konularında bilinçliliği artırmak istiyoruz. Cüzzam, doğru ve erken tanı ile başarıyla tedavi edilebilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Modern tıbbın gelişmeleri sayesinde, cüzzam artık etkili antibiyotiklerle kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, toplumda hâlâ cüzzamla ilgili yanlış bilgiler ve ön yargılar bulunmaktadır” dedi.

Afacan, “Bu hafta boyunca, sağlık çalışanları olarak amacımız, toplumumuzda cüzzamla ilgili doğru bilgileri yaymak, erken tanı ve tedavi imkânlarını vurgulamak ve cüzzamla mücadelede birlikte hareket etmek olacaktır. Unutmayalım ki, bilgi ve farkındalık, cüzzamla mücadelede en etkili silahlardan biridir” ifadelerini kullandı.