Arca Çorum FK, ligin 25. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor’a 3-2 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda tribünlerden yükselen tepkiler geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu aleyhine tezahüratlarda bulunarak “Eroğlu istifa” sloganları attı. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen tecrübeli teknik adamın geleceği tartışılmaya başlandı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu’nun bugün Hüseyin Eroğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak zirvede takımın son durumu ve geleceğe yönelik planlamanın ele alınacağı ifade edilirken, görüşme sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.