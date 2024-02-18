2022 yılında yasalaşan ve 1 Nisan 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan mevzuat düzenlemeleriyle dijital dönüşüm sürecinin ilk etabının başarıyla tamamlandığını, internet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazandığını hatırlatan Erkılınç, kimilerinin iddia ettiği gibi ilan gelirlerinde yaşanan azalmanın internet haber siteleri yüzünden değil, ilan kaçırma, resmi ilan zorunluluğuna ilişkin mevzuat maddelerinin arkasından dolanma ve ilan metinlerinde küçülmeye gidilmesinden kaynaklandığını vurgulayarak, “Bunlarla ilgili mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Son olarak icra satışlarına ilan metinleri, menkul veya gayrimenkulün özelliklerine ilişkin kısımlar çıkartılarak gönderilmeye başlandı. Bu ilanları resmi yazı ile geri gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde de ilgili bakanlığımızla resmi bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Birbirimizi suçlamaya veya ikna etmeye değil, muhatap kurumlarımız nezdinde rıza üretmeye ve usulüne uygun ilan gönderme konusunda kararlı davranmalarını sağlamaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

BASMAYAN, SATMAYAN, OKUNMAYAN…

Kamu kurumlarının ‘basmayan, satmayan ve okunmayan bir mecraya bu kadar yüksek bedellerle niye ilan verelim?’ diyerek serzenişte bulunduklarını dile getiren Erkılınç, “Üstelik kendi ilanlarını yayımlamak üzere milyonlarca dolar karşılığında bu iş için özel internet portalı kuran bazı kurumlarımız var. Yerel yönetimlerin sesi oluyoruz, merkezi yönetimle köprü kuruyoruz, halkla ilişkiler faaliyeti yürütüyoruz, demokrasiye katkı sunuyoruz, istihdam üretiyoruz tarzı savunma mekanizmaları artık tek başına yeterli gelmiyor.” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM NİTELİKLİ GAZETECİLİK

Son iki yıldır Resmi İlan Fiyat Tarifesine öngörülenin üstünde zam yapmayı başardıklarını hatırlatan Erkılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerini sundu.

Erkılınç, gazetelerin personel giderleri ile kalıp, mürekkep, baskı, dağıtım gibi yüksek harcama maliyetlerinin altında adeta ezildiğini belirtirken konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bizi sonuca götürecek çözüm; basılan, okunan ve gündem belirleyen basılı gazetelerimizin bu alanda devam etmeleri, diğerlerinin ise her anlamda yeniden güç kazanmak ve nitelikli gazetecilik yapmak üzere internet mecrasını tercih etmelerinde görünüyor.”

DENETİMLER BAŞLAYACAK

Pandemi döneminde yapılamayan ve deprem felaketi nedeniyle askıya alınan veya esnetilen denetimlere bu yaz başlanılacağının bilgisini veren Genel Müdür Cavit Erkılınç, basanla basmayanı, satanla satmayanı, personel çalıştıranla çalıştırmayanı, maaş ödeyenle ödemeyeni, okunanla okunmayanı, habercilik yapanla yapmayanı ayrı tutacaklarını söyledi.

Genel Müdür Erkılınç, “Bunu yapabilelim ki en azından ayakta kalanlar hak ettikleri geliri elde edebilsinler. Sanırım Kurum olarak bir şeyi sizlere ve sahaya anlatmakta zorluk çekiyoruz. Belki de bu bizim eksikliğimiz diye düşünüyorum. Mevzuat gereğince bir gazeteye veya internet haber sitesine mahsup uygulanmışsa ya da ilanı durdurulmuşsa bundan bizim bir kazancımız yok. Bunu yaptığımızda ortalık ayağa kalkıyor. Mesele; gazete sahibinden, cemiyet başkanımızdan başlıyor siyasi aktörlere kadar gidiyor. Hem gelirler yetmiyor deniyor hem de 10-12 yerine pastanın ikiye üçe bölüneceği, tamamen yasal, hak edenin hak ettiğini alacağı bir uygulamadan geri adım atmamız için mücadele veriliyor” diye konuştu.

BABADAN OĞULA MİRAS DEĞİL

Cavit Erkılınç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Lütfen bir yerde yanlış varsa o yanlışa ortak olmamızı bizlerden beklemeyin. Resmi ilan yayımlama hakkı babadan oğula geçen miras değil devletin, ödev ve görevlerinizi yerine getirdiğiniz müddetçe size tanımış olduğu haktır. Bakın, 2023 yılında 2.1 milyar Türk Lirası tutarında resmi ilan veya reklam yayımlatmışız. Bu sene 4 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz. Rica ediyorum, bir an için gözlerinizi kapatın ve bu rakamın sadece nitelikli, yüzümüzü ağartan, gurur duyulan seçkin yayınlara gittiğini düşünün.”