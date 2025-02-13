Erkan Yıldız Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında tüm Çorumluların kandilini kutladı.

Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bizleri yaratan, yaşatan, İslam nimetiyle donatan, Ramazan ayının gölgesini bir kez daha üzerimize düşüren, bağışlanma gecesi Berat gecesine ulaştıran Allah'ımıza sonsuz hamd'ü senalar olsun. Başta Çorum’umuz olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün müminlerin Berat kandilini tebrik ediyorum.

Bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bütün insanlık âleminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların, bela ve musibetlerin giderilmesine, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını temenni ediyor, Ramazan-ı şerife sağlık, barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Beratınız mübarek olsun.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ