Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde arasında Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması kapsamında bugün ilimize geliyor.

Hacı Bektaş Vakfı bahçesinde bugün saat 14.30’da gerçekleştirilecek “Siyasi Parti Genel Başkanları ve Temsilcileri Konuşmaları” programına katılacak olan TİP Genel Başkanı Baş bir konuşma yapacak.

TİP’ten yapılan açıklamada: “Alevi toplumunun tarihsel hafızasına, eşit yurttaşlık mücadelesine ve demokratik dayanışmaya vurgu yapılacak buluşmaya tüm Çorumlular davetlidir” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR