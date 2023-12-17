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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclisi'ne talip olduğunu, amaçlarının Çorum'u daha güzel, daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Erdem Erol, "Yıllardır destekçisi olduğum Cumhuriyet Halk Partimize fiilen hizmet verebilmek ve daha çok destek verebilmek için Çorum Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için İl Başkanımız Sayın Dinçer Solmaz'a müracaat dosyamı sundum. Bu yolda siz değerli partililerimizin desteğini rica eder, saygılarımı sunarım" ifadesinde bulundu. Erdem Erol, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim

etti.