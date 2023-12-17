31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den  Belediye Meclisi'ne talip olduğunu, amaçlarının Çorum'u daha güzel, daha  aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Erdem Erol, "Yıllardır  destekçisi olduğum Cumhuriyet Halk Partimize fiilen hizmet verebilmek ve  daha çok destek verebilmek için Çorum Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı  için İl Başkanımız Sayın Dinçer Solmaz'a müracaat dosyamı sundum. Bu yolda  siz değerli partililerimizin desteğini rica eder, saygılarımı sunarım"  ifadesinde bulundu. Erdem Erol, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim 
etti. 