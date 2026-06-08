“1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması” etkinlikleri kapsamında üç önemli isim sahne alarak binlerce Çorumluyu coşturdu.

İsmail Güçlü ve Nesimi Bilgin ile başlayan Gökhan Eroğlu ile devam eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesindeki konserde türkülerin, deyişlerin, duaz-ı imamların sevilen sesi, aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden Dertli Divani sahne aldı. Bir saat boyunca canlara konser veren Dertli Divani’ye Kayseri’den birlikte geldiği Ali Özbek, Recep Nalbant, Serdal Kılınç ve Apaz Kırlangıç eşlik etti.

Daha sonra ise türkülerin ünlü ismi, bağlama üstadı Erdal Erzincan ile eşi Mercan Erzincan sahne alarak birbirinden güzel eserlerini Çorumlular için seslendirdi. Hacı Bektaş Vakfı semah ekibinin eşlik ettiği konser büyük ilgi gördü.

Muhabir: Haber Merkezi