Erdal, CHP Çorum Milletvekili Tahtasız’ın Kargı’da orman kesimi ile uğraşanların 35 milyon TL alacağı ile ilgili yaptığı açıklamaya cevaben “Bu güne kadar kooperatiflerimizin ödemeleri düzenli olarak yapılmıştır. Bu sene hak edişlerde bir aksaklık yaşanmıştır. Bu bilinen ve sektör temsilcisi olarak takibimizde olan bir konudur. Ayrıca bu konu Türkiye genelinde yaşanan bir sorundur.” dedi.

Erdal, CHP Milletvekili Tahtasız'ın açıklamalarını eleştirerek, kooperatiflerin ödemelerinin genellikle düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

Bu yılki hakedişlerde yaşanan gecikmelerin sektör genelinde bir sorun olduğunu kabul eden Erdal, “Enflasyonun olduğu dönemlerde kooperatiflerimizin hakedişlerinin geç ödenmesi, kooperatiflerimizin paralarını geç almaları, genel olarak kooperatiflerimizi oldukça sıkıntıya sokmuş olup, kısa sürelide olsa mağduriyetler yaşanmasına sebep olmuştur. Tarımsal kalkınma kooperatiflerimizin daha fazla sıkıntı yaşamamaları için bir an önce bu sorunun giderilmesini Bakanlığımızdan ve devlet büyüklerimizden talep ediyoruz. Asıl sorunun CHP Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tahtasız’ın Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini basın önünde Orman İşletme kurumuna karşı sanki tavır alıyormuş gibi göstermesi ve açıklamalarda bulunmasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİF YETKİLİLERİ KATILMADAN

YAPILAN TOPLANTI, YANLIŞ VE ZAMANSIZ”

Ayrıca sektör temsilcileri olarak öncelikle kendilerinin görüşlerinin alınmasını talep eden Murat Erdal, “Bizlerde zaman zaman farklı konularda toplantılar yapıyoruz. Fakat Kurumları ve işletmelerimizi karşı karşıya getirmemek için azami gayret göstermeye çalışıyoruz. Gördüğümüz üzere Sayın Tahtasız ile yapılan bu toplantıda hiçbir Kooperatif yetkilisi yoktur. Şahısların katılımı ile gerçekleşen bu toplantıyı yanlış ve zamansız buluyoruz. İşletmelerimizi ilgilendiren bu tür konularda sektör temsilcileri olarak öncelikle bizlerin görüşlerinin alınması talep ediyor ve bundan sonraki süreçlerde istişareye dayalı görüşmelerin daha doğru olacağına inanıyoruz. Bu gün olduğu gibi bundan sonrada grubumuza bağlı işletmecilerimizin menfaat ve çıkarları söz konusu olduğunda en doğru hak arayışını yapmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin, hatta Sayın Tahtasız’ın dahi şüphesi olmasın” diye konuştu.