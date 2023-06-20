Erdal Akkaya bu akşam saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

Uzun yıllardır dünyaca ünlü Berlin Senfoni Orkestrası ve Flamenko Gitaristi Jeronimo Maya ile konserler veren Akkaya, Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından yapılacak konserle birlikte müzikseverler Anadolu’da bir gezintiye çıkacak. Erdal Akkaya, en güzel türkülerini Çorumlular için seslendirecek.

Konserin biletleri Atatürk Lisesi arkasında bulunan Maya Cafe Restaurant ve Gazi Caddesi Halkbank karşısında bulunan Erdem Optik’ten temin edilebilecek.