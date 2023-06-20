Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Yardımcıları Akif Coşkun ve Abdurrahman İstanbulluoğlu ile Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Doğan Keskin, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı TBMM’deki makam odalarında ziyaret ederek kutladılar ve başarı dilediler.

TSO yöneticileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül’e de ziyarette bulundular.