Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün erasmus+ okul eğitimi alanında akreditasyonuna sahip olduğu “personel hareketliliği” projesi kapsamında konsorsiyum üyesi olan Sunguroğlu İlkokulundan Okul Müdürü Fikret Gündoğdu ve sınıf öğretmeni Sedat Abanuzoğlu Budapeşte'ye gitti.

Çorum'dan 14 öğretmenin katıldığı projede öğretmenler Budapeşte'de "Kobányai Komplex Special Kindergarten, Elementary School, Special Vocational Secondary School" eğitim kurumunda işbaşı gözlem yaptılar.

(Haber Merkezi)

