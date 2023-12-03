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Anar mesajında, “Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı herkesin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 3 Aralık günü tüm dünyada, Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin topluma kazandırılması ve haklarını tam ve diğer insanlara eşit ölçüde sağlanması amacına dönük çalışmaların yapılması gereken bir gün olarak kabul edilmiştir” dedi.

Engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın devletin görevi olduğuna dikkat çeken Anar, mesajında şunları söyledi:

“Ülkemizin huzuru ve tüm vatandaşların mutluluğu için engeli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yapmak, onlara ulaşmak, sorunlarına sahip çıkmak devletin ve toplumun görevidir. Ama ne kadarını yapabiliyoruz tartışılır. Bu toplumda engelli sorunları hep göz ardı ediliyor. Her engelliler gününde sorunlar gündeme geliyor. Sonra engelliler sorunları ile baş başa kalıyor.

Engelsiz bir toplum hedefine ulaşmak ümidiyle engelliler için sosyal tesislerin açılması ve ailelerin yükünün hafifletilmesi dileğiyle. Çünkü engeli çocuğu olan anneler kendi hayatlarını unutarak çocuklarının hayatını yaşıyorlar. O anneleri saygıyla selamlıyorum.”