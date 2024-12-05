Sakatlar Derneği, Engelsiz Yaşam Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Köse ve İmal, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları tek tek dinleyerek not aldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, şunları ifade etti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, şehrimizdeki engelliler derneklerini ziyaret ettik. Bizleri adeta kendi evimizde gibi ağırlayan değerli dernek başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak engelli vatandaşlarımızla bir araya gelip onların sorunlarını dinledik. Amacımız, yerelde karşılaştıkları zorlukları not alıp, bu sorunlara çözüm üretmektir.”

ENGELLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Ziyaret sırasında, engelli bireylerin şehirde yaşadığı temel sorunlar gündeme geldi. Özellikle kış aylarında tuvalet ihtiyacını karşılamak için alışveriş merkezlerine ya da uzak noktalara gitmek zorunda kalan engelli vatandaşlar, bu konuda yetkililerden destek bekliyor. Ayrıca, Ulucami’deki asansörlerin bazen çalışmadığı ve engelli vatandaşların dışındaki kişilerin bu asansörleri kullandığı dile getirildi.

Köse, "Engellilerimizin yaşadığı diğer bir sorun ise görme engelli vatandaşlarımızın kaldırım işgalleridir. Belediye, geçtiğimiz günlerde bu konuda bazı çalışmalar yaptı, ancak bu tür çalışmaların daha sık ve düzenli yapılması, görme engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracaktır. Tabii, bizler de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını zorlaştırmamak adına daha dikkatli olmalıyız. Çünkü sevgi varsa, engel yoktur." dedi.

Köse, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yeni tuvalet alanlarının yapılıp sayısının arttırılmasını ve şehirdeki engelli vatandaşların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir yaklaşım gösterilmesini umduklarını belirterek, yerel yönetimlerin bu taleplere hızlı bir şekilde çözüm bulmalarını temenni etti.

Editör: HABER MERKEZİ