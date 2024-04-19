Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla İş-Kur tarafından verilen desteklerin 2024 yılında da devam ettiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “Destek kapsamında, başvuru rehberlerine göre hazırlanacak engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında kabul edilebilmekte” dedi.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını 7 Haziran Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden giriş yaparak yapmaları gerektiğini kaydeden Tuzcu, “İl Müdürlüğümüze elden veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımızın, proje başvurularını 7 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 7 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler” dedi. Kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik tarım ve hayvancılık sektöründe toplam en fazla 300 bin (kuruluş işlemleri için en fazla 20 bin, işletme gideri için en fazla 40 bin, demirbaş için en fazla 240 bin) ve diğer sektörlerde toplam en fazla 400 bin (kuruluş işlemleri için en fazla 20 bin, işletme gideri için en fazla 80 bin, demirbaş için 300 bin) lira destek sağlandığını söyleyen Tuzcu, eski hükümlülere yönelik ise, demirbaş giderleri için tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 240 bin, diğer sektörlerde de en fazla 300 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Editör: Haber Merkezi