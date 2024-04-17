Engelli oğlunu tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren yaşlı kadın, tedavi sonrası araç bulamadığı ve kendi de baston değneği ile yürüyebildiği için hastane polisinden yardım istedi.

Yaşlı kadın ve tekerlekli sandalyeye bağlı oğlunu gören polis memuru, anne ve oğluna yardımcı olmak için hastaneye ekip istedi.

Gelen ekiplerin de yardımı ile engelli genç ve annesi polis otosuna bindirilerek ikametlerine kadar götürüldü.

Polis ekiplerinin anne ve oğlunu polis otosuna bindirdikleri anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Editör: HABER MERKEZİ