Şaban Kabakçı ve beraberindekiler, geçtiğimiz aylarda kurulan Çorum Basın Derneği’nin hayırlı-uğurlu olmasını dilerken, Çorum basını arasında böyle bir birliktelik sağlanmasından dolayı Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yönetimini tebrik etti.

Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Olcan, dernek üyeleri Ahmet Temelci ve Nihat Karalar ile bir süre sohbet eden Kabakçı, engelli sorunlarının ancak ve ancak karşılıklı anlayış, empati ve farkındalık ile çözülebileceğini vurguladı.

Kabakçı, kaldırımların, yolların, binaların, toplu ulaşım araçlarının engellilerin yaşantısını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı esnafın kaldırımları işgal etmesinden, engelliler için ayrılan kaldırım çizgilerinin çeşitli eşya ve malzemelerle doldurulmasından yakınan engelliler, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını, kaldırımda yürümekte sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

Görme engellilerin sorunlarının çözümü için mücadele ettiklerini, zorlukları aşmanın en etkin yolunun empati kurmak olduğunu dile getiren Şaban Kabakçı, “Derneğimizde üyelerimizi topluma kazandırmak ve onları sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirmek için eğitim, istihdam ve rehabilite faaliyetlerinde bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ile toplumda süregelen görme engelli anlayışını değiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kabakçı, “Bizler toplumun dezavantajlı kişileri olarak diğer insanlarla eşit hizmet almak, insanca yaşayabileceğimiz düzeye ulaşmak istiyoruz. Bizlere acınarak bakılmasını değil, imkan tanınmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Engellilerin birçok ekonomik, fiziki, kültürel sorunlarla mücadele ettiğini, altyapı yetersizliklerinin yaşamlarını zorlaştırdığını, özellikle binaların girişlerinde, merdivenlerde, toplu ulaşım araçlarında, asansörlerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kabakçı, Çorum’a engellilerin yararlanabileceği bir park yapılmasını istedi.

Karaca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şaban Kabakçı ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Erkan Karaca, engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceğini, sorunların karşılıklı anlayış, dayanışma ve ortak akıl ile çözülebileceğini ifade ederek, basın olarak üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getireceklerini kaydetti.

Editör: Haber Merkezi