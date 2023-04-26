Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 59. Sokak’taki evinde ağabeyi Ç.A.(49) tarafından darp edilen fiziksel engeli Emine A.(43) yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan engelli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisi tamamlanan Emine A’nın, polis ekiplerine eve gitmek istemediğini söylemesi üzerine, Çorum Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, engelli kadını geçici olarak yerleştirmek üzere görüşme yaptığı Kadın Sığınma Evi, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Huzurevi yetkililerinden olumsuz yanıt aldı.

Taburcu olmasına rağmen kurumlar tarafından kabul edilmeyen Emine A.’nın, yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılayan polis ekipleri, engelli kadını hastanede bırakmak zorunda kaldı. (Tugay GÖKTÜRK)