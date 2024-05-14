Belediye Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat kesti. Sergide, öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı resimler görücüye çıktı. 

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Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, sergiyi hazırlayan öğrencilere teşekkür etti. Yağbat “En anlamlı, en özel programlarımızdan birini yaşıyoruz. Öğürencilerim içlerinden geçeni tuvallere döktüler. Bizler de be sergiyi gezerken en güzel duyguların tanığı oluyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.  
Öte yandan sergide, kısa bir süre önce hayatını kaybeden 8 yaşındaki Elif Merve’nin resimleri için de bir köşe oluşturuldu.  Elif Merve’nin kendi fotoğrafları ve çalışmaları sergiyi gezenlere duygu yüklü anlar yaşattı. 

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Editör: KEMAL YOLYAPAR