Çorum Müzesi’nde açılan sergiye AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Müze Müdürü Metin Çakar ve sanatseverler katıldı.

Geçirdiği bir ameliyat sonrası fiziksel engelli kalan Akkoyunoğlu, 2011 yılından bu yana eğitim aldığı ve gönül verdiği çini sanatında birbirinden güzel ürünler yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda eseri sergilenen Akkoyunoğlu’nun ödüllü eserleri bulunurken, Akkoyunoğlu çalışmalarına Engelli Eğitim Merkezi’nde devam ediyor.

Sergi 16 Aralık tarihine kadar gezilebilir.

Editör: NURDAN AKBAŞ